Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 23 giugno, ad Agrate Brianza. Si tratterebbe di un ribaltamento avvenuto in via Filzi.

Ribaltamento ad Agrate: soccorsi sul posto in codice rosso

In base a quanto diffuso fino ad ora dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato intorno alle 10.20. Mentre si attendono ulteriori informazioni in merito alla dinamica, sul posto si è portata l’ambulanza, arrivata in codice rosso per soccorrere tre persone rimaste coinvolte: due ragazze di 18 e 19 anni e una donna di 44.

Fortunatamente, dopo i primi accertamenti medici, l’allarme è rientrato. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni. L’intervento dei soccorritori è stato quindi derubricato in codice verde.

Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale di Agrate.

Seguiranno aggiornamenti



