Ribaltamento in A4 tra Trezzo e Capriate: traffico in aumento verso Venezia

Ribaltamento in A4 tra Trezzo e Capriate. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in direzione Venezia.

Incidente pochi minuti prima di mezzogiorno lungo l’Autostrada A4, in direzione Venezia. In base a quanto comunicato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di un ribaltamento avvenuto nel tratto compreso tra Trezzo e Capriate.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Soccorso Busnago e le Forze dell’ordine. Una donna di 42 anni, inizialmente soccorsa in codice giallo, è stata trasportata in ospedale per accertamenti in codice verde. Si segnalano code a partire dallo svincolo di Cavenago fino all’uscita di Capriate.

