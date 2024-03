Incidente questa mattina, martedì 12 marzo, lungo l'Autostrada A4, in direzione Torino, all'altezza di Agrate Brianza.

Ribaltamento in Autostrada A4: un 38enne trasportato in ospedale

Soccorsi e Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto intorno alle 9.30 a seguito del ribaltamento di un'autovettura, avvenuto per motivi ancora in corso d'accertamento.

Dopo la chiamata dei soccorsi sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica per prestare soccorso al conducente dell'auto, un uomo di 38 anni, poi trasportato in ospedale a Vimercate in codice giallo.

In ausilio anche i pompieri: per soccorrere il ferito e per il ripristino delle condizioni di sicurezza è stata inviata sul posto l'autopompa dalla sede centrale di Monza. Sono stati inviati inoltre due carri fiamma da Lissone e dal comando di Milano, ma il loro intervento non è stato necessario.

L'intervento dei Vigili del fuoco è durato circa due ore.