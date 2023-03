Ribaltamento in Autostrada: code nella zona di Agrate

Un ribaltamento fortunatamente senza gravi feriti ma che sta provocando rallentamenti sia in Autostrada sia in Tangenziale Est.

Ribaltamento in Autostrada

Ci troviamo all'altezza di Agrate Brianza. L'incidente è avvenuto nel tratto di raccordo tra l'Autostrada A4 e la Tangenziale Est, poco prima delle 10.30. In base alle informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di un ribaltamento in cui è rimasto ferito un uomo di 55 anni.

I soccorsi sono arrivati sul posto in codice di massima gravità ma fortunatamente dopo i primi accertamenti sanitari l'allarme è rientrato e il 55enne è stato trasportato in ospedale in codice verde. Le sue condizioni dunque non dovrebbero destare preoccupazione.

Code all'altezza di Agrate

Ci sono invece disagi per quanto riguarda la viabilità con code e rallentamenti in prossimità dell'incidente che fortunatamente sono in via di smaltimento.

(foto di archivio)