Sirene di notte

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima dell'una tra Verano e Giussano.

Diversi interventi di soccorso nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 24 marzo, in Brianza.

Ribaltamento in Statale 36: soccorsa una 25enne

Pochi minuti prima dell'una i volontari di Seregno soccorso, l'automedica, gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla Statale 36, in direzione Nord, per un ribaltamento. Secondo quanto riferisce Areu l'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Verano e Giussano e ha coinvolto una 25enne rimasta ferita seriamente. I soccorritori infatti, arrivati in codice rosso sul posto, hanno subito prestato le prime cure alla ragazza che che è stata poi trasportata all'Ospedale San Gerardo in codice giallo.

E' invece stata trasportata al presidio di Desio la donna di 37 anni soccorsa a Meda, in via Cadorna, dopo aver accusato un malore causato dal troppo alcol. La donna è stata soccorsa intorno all'una e trenta e poi portata in ospedale in codice verde.

Infine nella notte segnaliamo anche una 20enne soccorsa a Monza, in piazza Roma, sempre per una intossicazione da alcol. Fortunatamente la giovane si è ripresa in fretta e non è stato disposto il trasporto in ospedale.