Sirene di notte

Incidente in orario notturno sulla Statale 36 nel tratto compreso tra Lissone Muggiò e Monza viale Elvezia.

Ribaltamento in Statale 36: soccorso nella notte un 46enne

Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza intorno a mezzanotte e quaranta un mezzo si sarebbe ribaltato mentre transitava in direzione Sud. I soccorsi sono stati attivati per un 46enne: per le prime cure sul posto sono sopraggiunti i volontari della Croce verde lissonese e l'automedica. Serie, ma fortunatamente non gravissime, le condizioni del 46enne coinvolto, trasportato all'Ospedale San Gerardo in codice giallo mentre gli accertamenti sulla dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia stradale di Milano.

I soccorsi nella serata di ieri

Nella serata di ieri invece segnaliamo un incidente avvenuto a Lissone. Intorno alle 22.28 la chiamata ai soccorsi dopo una caduta da moto avvenuta in via 20 Settembre all'altezza del civico 78. Ad avere necessità di cure mediche un uomo di 39 anni poi trasportato al San Gerardo in codice verde.

Sempre nella serata di ieri i volontari della Croce verde di Lissone sono intervenuti a Biassono per prestare soccorso a un 30enne infortunatosi durante l'attività sportiva nell'impianto di via Al Parco e trasportato al Policlinico in buone condizioni generali.

Infine intorno alle 21.25 l'ambulanza del volontari della Croce rossa di Desio si sono portati in via San Vincenzo de' Paoli per un investimento. Secondo quanto riferito da Areu a essere investito da un mezzo sarebbe stato un 22enne subito assistito dagli operatori del 118 e poi trasportato al San Gerardo in codice giallo. Gli accertamenti e i rilievi dell'incidente sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Desio.