Ribaltamento in superstrada, intervengono i Vigili del Fuoco

Nova Milanese

Sul posto anche l'automedica e la Polizia Stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Ribaltamento lungo la Sp 35, a Nova Milanese, intervengono i Vigili del Fuoco. Rosso il codice con cui è stato richiesto l'intervento dei soccorritori.

Ribaltamento sulla Sp 35, i soccorsi intervengono in codice rosso

L'incidente lungo la Sp 35, tra Paderno Calderara e Nova Milanese è avvenuto poco dopo le 14. La chiamata al centralino per le urgenze è delle 14.25. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi. Sul posto si sono portate un'ambulanza della Croce Rossa. Sono rimasti coinvolti un uomo di 31 anni e una donna di 39 anni. In un primo momento il ribaltamento ha destato una certa preoccupazione, tanto che è stato richiesto anche l'intervento dell'automedica. Sul posto hanno operato due squadre del Comando di Monza. In superstrada si è portata anche l'autopompa dal distaccamento di Desio e il carro soccorso da Lissone. Fortunatamente il sinistro si è rivelato meno grave di quanto sembrasse in un primo momento. Verde il codice con cui i feriti sono stati condotti in ospedale. I rilievi e la ricostruzione della dinamica affidati alla Polizia Stradale.