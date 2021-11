Ribaltamento nella notte a Seregno: soccorso un 39enne

Sirene di notte

Nella notte anche un giovane di 19 anni soccorso per una intossicazione da alcol.

Due diversi interventi di soccorso nella notte tra giovedì e oggi, venerdì 26 novembre in Brianza.

Intossicazione da alcol a Usmate

Poco dopo la mezzanotte i volontari di Avps Vimercate si sono portati sulla Sp 177 a Usmate dove un giovane di 19 anni ha avuto necessità di assistenza medica a causa di una intossicazione da alcol. Il ragazzo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale.

Ribaltamento nella notte a Seregno

Intorno alle tre invece sono stati i soccorritori di Seregno a intervenire in città, in via Valassina, per un ribaltamento. Soccorso sul posto un 39enne che, dopo le cure mediche dei sanitari, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale dunque l'intervento dei soccorritori si è concluso in posto. I rilievi del sinistro sono stati invece affidati ai Carabinieri della compagnia di Seregno.

Mezzo fuori strada a Varedo

Infine nella serata di ieri segnaliamo un incidente a Varedo intorno alle 21.36. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, un mezzo sarebbe finito fuori strada sulla Strada statale 527 . Tre i giovanissimi soccorsi: una 15enne e una sedicenne, e un ragazzo di 19 anni. Tutti fortunatamente in buone condizioni tanto che il trasporto in ospedale è avvenuto in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Desio.