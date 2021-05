Incidente nella notte tra domenica e oggi, lunedì 17 maggio, sulla Milano Meda, all’altezza del tratto tra Binzago e Cesano Maderno. Ferita una donna di 37 anni.

Ribaltamento sulla Milano Meda: 37enne in ospedale

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza era circa l’una quando, per cause ancora da chiarire, un mezzo con a bordo una 37enne si è ribaltato sulla SS35, all’altezza di Cesano Maderno. Sul posto, dopo la chiamata ai soccorsi, sono subito giunti i volontari della Croce bianca di Cesano, l’automedica, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. Le condizioni della 37enne, inizialmente apparse molto gravi, sono fortunatamente migliorate dopo l’intervento dei soccorritori. La donna infatti è stata medicata sul posto e poi trasportata in ospedale a Desio in codice verde.

Ieri sera incidente a Bellusco

Nella serata di ieri invece segnaliamo un incidente a Bellusco, in corso Alpi. Il sinistro ha coinvolto due auto ed è avvenuto intorno alle 22. Sul luogo dell’incidente i volontari di Avps Vimercate che hanno prestato le prime cure a una 20enne e i Carabinieri. L’intervento si è concluso in posto, senza trasporto in ospedale.