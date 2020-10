Ribaltamento sulla Provinciale davanti al Carosello, strada chiusa FOTO

Intervento di ambulanza e Vigili del fuoco oggi, lunedì 12 ottobre 2020, a Carugate, sulla Sp208, proprio davanti al Carosello, per un’auto ribaltata.

Ribaltamento sulla Provinciale

Il sinistro si è verificato poco dopo le 13. Sul posto soccorritori e pompieri, oltre alla Polizia Locale. Non ci sono feriti.

Secondo le prime ricostruzioni il veicolo, una Fiat Panda di proprietà di un imbianchino di Caponago, stava percorrendo la Provinciale in direzione Brugherio quando è stata “stretta” da un camion polacco. L’autista non si è accorto della presenza della vettura e l’ha speronata, mandandola in testa-coda e facendola finire sull’altro lato della carreggiata.

L’uomo, per fortuna, non ha riportato ferite ed è uscito da solo dal veicolo, sul quale trasportava alcune tolle di vernice che si sono ribaltate sull’asfalto.

Problemi per il traffico, con la rotonda che è stata chiusa al traffico in direzione Carugate.

