Ricercato dai Carabinieri, beccato in un bed and breakfast a Meda. Un cileno di 38anni è stato denunciato insieme ad altri tre sudamericani irregolari sul territorio.

Era stato denunciato per un tentato furto in abitazione a Santa Marinella

I Carabinieri erano sulle tracce del cileno, classe 1985, domiciliato a Roma, già noto per reati contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti, per notificargli un atto relativo al tentato furto di cui si era reso protagonista qualche tempo prima nel Comune di Santa Marinella, in provincia di Roma. In quell'occasione era stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia.

I Carabinieri avevano inserito un alert nel sistema "Alloggiati web"

Dato che appunto doveva essergli notificato un provvedimento e risultava irreperibile, l'Arma aveva diramato un alert in un apposito portale, "Alloggiati web", che raccoglie le generalità delle persone ospitate in hotel e bed and breakfast. I gestori sono infatti obbligati a registrare i clienti in questa sorta di banca dati. Nel momento in cui dalle Forze dell'ordine vengono diramate segnalazioni particolari, incrociando i dati in questo apposito canale, risulta dove è alloggiata in quel momento la persona da ricercare.

Il cileno era in un bed and breakfast a Meda con altri tre sudamericani

Ebbene, dalle ricerche è emerso che il cileno si trovava in un bed and breakfast in via Leonardo Da Vinci a Meda, dove stava alloggiando insieme alla moglie, anche lei cilena, classe '92, anche lei già nota per reati contro il patrimonio e domiciliata a Roma, e a una coppia composta da una 30enne cilena e da un 28enne argentino, entrambi domiciliati a Milano e incensurati.

Tutti e quattro denunciati perché irregolari

Dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri è emerso che tutti e quattro sono irregolari sul territorio nazionale. Sono quindi stati denunciati.