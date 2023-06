Grazie alle fototrappole due cittadini, residenti a Usmate Velate, sono stati individuati e sanzionati dalla Polizia locale per aver abbandonato dei rifiuti in due diverse zone periferiche del territorio comunale.

Rifiuti abbandonati a Usmate: responsabili individuati grazie alle fototrappole

A individuarli sono stati gli agenti della Polizia Locale cittadina che hanno contestato ai due soggetti diverse sanzioni, per un totale di 800 euro.

Grazie all'ultimo cofinanziamento regionale ricevuto dal Comune, gli agenti sono oggi dotati di tre fototrappole di ultima generazione, strumenti efficaci ed indispensabili per il contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Anche grazie all’ausilio della tecnologia è stato dunque possibile individuare un cittadino residente a Usmate Velate autore di un abbandono di rifiuti domestici non differenziati nei pressi di via Mascagni. In una differente zona limitrofa del territorio comunale è stato invece rinvenuto un abbandono di rifiuti domestici indifferenziati tramite i quali si è risalito all’autore del gesto, anche in questo caso un cittadino residente a Usmate Velate.