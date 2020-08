Rifiuti abbandonati, lo sfogo della sindaca di Caponago Monica Buzzini. Il primo cittadino si scaglia contro chi non rispetta le leggi ed elogia la Polizia locale.

La sindaca di Caponago Monica Buzzini non ci sta. Attraverso la sua pagina Facebook il primo cittadino ha sfogato tutta la sua rabbia nei confronti di quei cittadini che non rispettano l’ambiente e che abbandonano rifiuti (di tutte le dimensioni) nei campi che circondano il paese. Una situazione che si verifica con maggiore frequenza nei mesi estivi, quando le strade sono meno trafficate.

“In questi ultimi giorni la nostra Polizia Locale è stata impegnata in verifiche sul territorio oltre le infrazioni stradali per controllare l’abbandono dei rifiuti e per prevenire reati edilizi ed ambientali – scrive la Buzzini – È veramente vergognoso che alcuni possano pensare che possano fare “cose” senza stare alle regole anche per quello che può sembrare una piccola questione e che siano singoli cittadini o imprese più o meno grandi. Grazie al grande impegno del nostro Comando e di tutti i suoi agenti coadiuvati dal Comandante per queste indagini e verifiche. Avere una squadra come questa è davvero molto importante per tutti noi”.