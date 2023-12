Rifiuti abbandonati, si cerca il trasgressore

Ancora un caso di rifiuti abbandonati in via Edison, a Macherio, stavolta si tratta di un cumulo di cartongesso.

Rifiuti abbandonati

L’area, piuttosto isolata, spesso viene presa di mira per lo sversamento di rifiuti di ogni genere, come accaduto qualche giorno fa. Ricevuta la segnalazione, gli agenti di Polizia locale, guidati dal comandante Nicolò Diana, hanno effettuato un sopralluogo per constatare l’entità dell’abbandono. Purtroppo, al momento, non si è ancora risaliti al trasgressore ma gli agenti stanno svolgendo tutte le indagini del caso «per cercare i responsabili di questi comportamenti incivili che abbandonano rifiuti per strada a danno di ambiente e cittadini» il rammarico dell’assessore all’Ecologia, Matteo Buzzi. Un episodio simile si era verificato anche a marzo: dopo una serie di indagini Polizia locale e Carabinieri erano riusciti a individuare il trasgressore al quale era stata elevata una multa da 6.500 euro e sequestrato il furgone.

Il caso precedente

Da tempo sversava rifiuti e scarti edili nei campi. Grazie alle video trappole installate nell'area è stato possibile incastrare il trasgressore che, con il suo furgone, accostava e scaricava abusivamente rifiuti in via Edison. E' stato fermato a marzo dalla Polizia locale di Macherio e dai Carabinieri di Biassono dopo un breve inseguimento. Per l'uomo è scattato il sequestro del mezzo, una denuncia penale per l'abbandono di rifiuti e una multa da 6.500 euro con l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e di smaltire in maniera conforme i rifiuti.

