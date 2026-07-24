Rifiuti ad Arcore: caos alla piattaforma, Cem pronto a cambiare le regole di accesso

Da mesi la situazione è sotto gli occhi di tutti e la pazienza dei cittadini ha ormai superato il livello di guardia. La piattaforma ecologica di Arcore versa in uno stato di costante criticità: cassoni del verde che strabordano, cumuli di carta e plastica che invadono le aree di passaggio e un generale senso di incuria che ha infiammato il dibattito in città, rimbalzando prepotentemente sui gruppi Facebook e sui social locali.

I residenti denunciano disagi quotidiani. Molti raccontano di essere costretti a fare lo slalom tra i rifiuti o, nel peggiore dei casi, a dover tornare a casa con l’auto ancora carica per l’impossibilità fisica di conferire i materiali nei contenitori stracolmi.

La replica di CEM Ambiente: «Carenza di personale della ditta di svuotamento»

Dopo le ripetute segnalazioni e il montare della protesta, è arrivata la presa di posizione ufficiale di CEM Ambiente, la società che gestisce il servizio. I vertici dell’azienda hanno voluto fare chiarezza sulle cause del disservizio, spiegando che le criticità delle ultime settimane sono dovute principalmente alle difficoltà organizzative della società terza che ha in appalto i servizi di svuotamento dei cassoni. In particolare, il blocco sarebbe stato causato da una temporanea carenza di personale della ditta incaricata.

Cem ha comunque assicurato di non essere rimasta a guardare: ha già attivato nei confronti dell’appaltatore tutti gli strumenti previsti dal contratto per la gestione delle inadempienze, con l’obiettivo di ripristinare gli standard di servizio richiesti nel minor tempo possibile. L’azienda si dice fiduciosa che le problematiche vengano superate in tempi rapidi, restituendo alla piattaforma la sua regolare operatività.

Svolta ingressi: in arrivo la tessera elettronica (CRS e CEM Card)

Il caso del centro di raccolta, tuttavia, potrebbe diventare l’occasione per una vera e propria rivoluzione nella gestione dei rifiuti ad Arcore. Cem Ambiente e il Comune stanno infatti lavorando congiuntamente per rafforzare il monitoraggio dell’area e introdurre modalità di accesso più efficaci e controllate.

Tra le soluzioni al vaglio, che saranno valutate nei prossimi giorni in un incontro con l’Amministrazione comunale, c’è l’adozione di sistemi di identificazione elettronica:

Per i cittadini (utenze domestiche): l’ingresso avverrà tramite la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per le aziende (utenze non domestiche): sarà introdotta la CEM Card dedicata.

Si tratta di una misura già adottata con risultati positivi in numerosi altri comuni della Brianza serviti dalla società. Nei piani di CEM e del Comune, questa stretta punta a migliorare la sicurezza e la fruibilità della piattaforma, mettendo un freno ai conferimenti irregolari e a chi scarica i rifiuti senza averne diritto.