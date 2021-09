Rifiuti in fiamme, paura in un'azienda di Concorezzo. L'incendio è divampato sabato sera in una ditta di via Monte Rosa: provvidenziale l'intervento dei Vigili del fuoco.

Momenti di grande paura

Sabato sera di paura in via Monte Rosa. Intorno alle 19.30, infatti, un incendio è divampato all’interno della «Selpower Ambiente», azienda che si occupa di aspetti logistici legati alla raccolta dei rifiuti. Proprio alcuni rifiuti hanno preso fuoco all’interno dei capannoni dell’azienda: immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno impedito alle fiamme di raggiungere i mezzi pesanti presenti nelle vicinanze.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Vimercate e di Concorezzo, impegnati ora a fare chiarezza sulle cause dell’incendio, domato dai pompieri intorno alle 21. Fortunatamente non si registrano feriti (nemmeno tra i gatti della colonia felina presente nei pressi dell’azienda). Un ringraziamento ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri è arrivato dal sindaco Mauro Capitanio, che nella tarda serata di sabato ha tranquillizzato i tanti concorezzesi che avevano segnalato la colonna di fumo sollevatasi dalla ditta.