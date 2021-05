Rifiuti in fiamme, paura in via Lampugnani, a Desio. Sul posto Carabinieri e i Vigili del fuoco, accertamenti in corso.

Rogo in via Lampugnani, bruciano rifiuti

Nella notte, in strada hanno preso fuoco un bidone dei rifiuti e alcuni sacchi di immondizia. Le fiamme sono divampate su tutta la facciata di una palazzina e hanno coinvolto anche una vetrina del parrucchiere di piazza Cavour. La chiamata al centralino del 112 è arrivata intorno alle 2.

Fiamme fino al primo piano

In via Lampugnani si sono portati immediatamente i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Desio: dal marciapiede, l’incendio è divampato sull’intera facciata, raggiungendo anche la finestra del primo piano. Per assicurarsi che non ci fosse fumo all’interno della palazzina, i pompieri hanno bussato alla porta dell’abitazione al primo piano. All’interno i proprietari dormivano e non si sono accorti di nulla.

Non è ancora chiara la causa dell’incendio



Non è ancora chiara la causa dell’incendio che è partito da alcuni sacchi di rifiuti, che la sera prima i residenti avevano lasciato a lato strada, in attesa del ritiro da parte degli addetti. Bottiglie e contenitori di vetro, scatolette di latta e materiali di vario genere sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Anche un bidone dell’umido, posizionato a fianco, è stato in parte colpito dall’incendio.

La vetrina del parrucchiere



Una vetrina del negozio del parrucchiere di via Cavour, nelle vicinanze dei rifiuti, è stata completamente danneggiata. “Ho ricevuto la chiamata dei Carabinieri tra le 2 e le 3 della notte scorsa – ha detto uno dei titolari – Mi hanno avvisato dell’accaduto. Per fortuna, noi abbiamo le vetrine antisfondamento e quindi il danno è rimasto all’esterno”. Presentata denuncia contro ignoti, accertamenti in corso. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un mozzicone gettato tra i rifiuti.