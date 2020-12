Rifornimento di droga prima del lockdown: arrestati con 200 grammi di eroina

Rifornimento di droga prima del lockdown. Arrestati dai carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno con 200 g di eroina. Nei guai due italiani.

I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno nell’ambito di uno straordinario servizio di controllo del territorio finalizzato a verificare il rispetto della normativa anti – Covid hanno arrestato due soggetti italiani, uno dei due pregiudicato, in possesso di 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Un normale controllo, ma in realtà dai primi accertamenti era emerso qualcosa di anomalo. Uno dei due soggetti infatti proveniva dalla Liguria e le giustificazioni sulla sua trasferta a Cesano Maderno non hanno convinto i militari. I Carabinieri, insospettiti da quel particolare, hanno proceduto con una perquisizione veicolare nel corso della quale hanno rinvenuto un sacchetto con all’interno circa 200 grammi di eroina.

I due uomini, a seguito del giudizio direttissimo disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza sono finiti in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

