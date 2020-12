Rimosso un albero caduto nel Molgora

Crollo di un albero, segnalazione e rimozione: tutto nell’arco di 48 ore, una celerità che ha evitato potenziali problemi idraulici nel Molgora

L’albero finito nel Molgora

La segnalazione è partita ieri dal sindaco di Usmate Velate Lisa Mandelli che ha segnalato all’Ufficio Tecnico Regionale e al Consorzio Est Ticino Villoresi la presenza nel Molgora di una pianta che, crollata dagli argini a causa del forte vento, non consentiva il regolare deflusso dell’acqua nell’alveo. Era già intervenuta la Protezione civile comunale, ma non aveva potuto completare l’operazione date le dimensioni dell’albero. La comunicazione ha fatto sì che venissero attivati tutti i protocolli per la messa in sicurezza del corso d’acqua: così, nella mattinata odierna, una squadra di personale specializzato è intervenuta rimuovendo con l’ausilio di un braccio meccanico il fusto dalla sponda.

