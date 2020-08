Rinnovato il direttivo della Lega navale di Bovisio. Il neo presidente Enrico Rimini raccoglie il testimone di Tuccio di Pasquale

Rinnovato il direttivo della Lega navale di Bovisio

“Buon Vento”. La sezione della Lega Navale Italiana di Bovisio Masciago ha rinnovato gli organi direttivi e ha nominato il nuovo presidente: Enrico Rimini, il 21 luglio. Le votazioni sono state effettuate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19. La lista del neo presidente ha ottenuto l’approvazione del 98 per cento dei votanti.

I ringraziamenti al presidente uscente

Un sentito ringraziamento da parte di tutti gli iscritti è andato al presidente uscente Tuccio Di Pasquale, figura carismatica e benvoluta da tutti, al quale i soci riconoscono le indubbie capacità aggregative e l’impegno pro sezione dimostrato nel suo mandato presidenziale.

Nuovo Consiglio direttivo

Il nuovo consiglio direttivo è composto da soci volenterosi e preparati che daranno il loro contributo affinché la sezione continui a incarnare e a portare avanti le prerogative che storicamente l’hanno sempre contraddistinta: la capacità di far convivere l’impegno sociale con il puro divertimento. “Questo aspetto, è il dna della nostra associazione – hanno detto – Vorremmo fosse condiviso con il maggior numero di persone possibile”.

Bilancio dei primi sei mesi positivo

Gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno purtroppo azzerato tutte le attività “di contatto” che la piccola ma vivace sezione brianzola in genere organizza. Anche se ad oggi il bilancio del primo semestre è tutt’altro che negativo: sono stati portati a termine incontri allargati su argomenti tecnici riguardanti la navigazione d’altura e su aspetti legati al turismo di terra.

Le uscite in mare in programma

Sono state pianificate uscite in mare alla scoperta dell’arcipelago della Maddalena, e per veleggiare per fine agosto tra le isole campane e a Capri. La sezione si trova in via Venezia 33 a Bovisio Masciago ed è aperta il martedì dalle 21: tutti possono partecipare alle iniziative.

TORNA ALLA HOME