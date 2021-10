Rintracciato il pirata della strada che ha investito un ciclista 44enne

Ricostruita la targa dell'auto

Si tratta di un 40enne di Cesano Maderno: è stato denunciato.

I Carabinieri hanno rintracciato il pirata della strada che sabato notte aveva investito, a Ceriano Laghetto, un ciclista 44enne di Cesano Maderno provocandogli gravi contusioni su tutto il corpo tanto da farlo finire in ospedale a Monza in codice rosso.

Rintracciato il pirata della strada

I militari dell’Arma, dopo aver ricostruito l’intero numero di targa dell’autovettura che aveva provocato l’incidente, si sono presentati a casa del conducente, un 40enne di Cesano Maderno. L’uomo in un primo momento ha raccontato ai militari di essere estraneo ai fatti contestati, sostenendo di aver subito il furto dell’auto, ma poi è finito in una serie di contraddizioni che, in definitiva, gli sono costate il ritiro della patente e una denuncia per i reati di simulazione di reato e omissione di soccorso.

Sequestrata l'auto

I militari dell’Arma hanno ritrovato l’autovettura che qualche giorno prima aveva investito il ciclista nel comune di Seveso. L’auto è stata sequestrata per consentire i dovuti accertamenti.