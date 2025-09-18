Rinvenuto cadavere a Briosco: sarebbe quello dell’anziano scomparso a Veduggio

E’ in corso in questi momenti il riconoscimento del cadavere di un uomo rinvenuto in una roggia all’interno di una proprietà privata in via Resegone a Capriano, frazione di Briosco.

Trovato un cadavere

Il corpo di uomo senza vita è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre a Capriano, frazione di Briosco. A dare l’allarme è stato un giardiniere che stava tagliando l’erba all’interno della proprietà privata a fianco di Villa Fontana. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati le squadre dei Vigili del fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Seregno e l’autoambulanza della Croce Bianca di Besana. Da quanto si è appreso, il cadavere che era riverso in una roggia sarebbe quello del 90enne di Veduggio, Piero Berardinelli, di cui non si hanno più notizie dal 6 settembre scorso. L’anziano, forse stremato, sarebbe scivolato per qualche metro finendo poi all’interno di un piccolo canale coperto da erba alta e vegetazione.

Potrebbe essere il 90enne scomparso a Veduggio

Sono tuttora in corso però le operazioni per il riconoscimento del cadavere trovato in via Resegone. Noi si esclude l’ipotesi che si possa trattare del 90enne di Veduggio, malato di Alzheimer, che si era allontanato da casa sabato 6 settembre e di cui non si avevano più notizie. L’anziano era uscito dalla propria abitazione di via Dante e non aveva fatto più ritorno. Dopo diversi appelli, anche in tv alla trasmissione “Chi l’ha visto?” lunedì scorso erano state sospese anche le ricerche.

