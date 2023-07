Rinvenuto un corpo senza vita all'interno della Centrale Esterle

Inviduato un corpo senza vita nell'Adda, a Cornate. Il cadavere è stato rinvenuto pochi minuti fa all'altezza della Centrale Esterle di Porto d'Adda, già teatro in passato di drammatici ritrovamenti a causa della sua posizione. Per la sua posizione e struttura, infatti, la storica centrale idroelettrica rappresenta una sorta di "diga" posizionata all'interno del grande fiume.

Il ritrovamento

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 luglio 2023. Sul posto si sono immediatamenti portati i Carabinieri di Bellusco, la Polizia locale, i soccorritori, i Vigili del fuoco e i sommozzatori. Il corpo senza vita è stato individuato in un luogo piuttosto impervio, a tal punto che le operazioni di recupero sono durate diversi minuti. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le Forze dell'ordine.

Nei giorni scorsi le ricerche di un uomo scomparso nell'Adda

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, si era verificato un vero e proprio spiegamento di forze per cercare un uomo scomparso nell'Adda, all'altezza di Brivio. Sabato 1 luglio alcuni testimoni avrebbero identificato la sagoma di un corpo nel fiume, della quale si sarebberò però perse le tracce. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, allertati intorno alle 16 dopo che alcuni passanti avevano notato una persona in difficoltà nelle acque del fiume. Le ricerche sono proseguite per alcuni giorni, prima che venissero interrotte. Da quanto emerso il corpo senza vita rinvenuto quest'oggi potrebbe essere proprio quello dell'uomo, di origine straniera, scomparso sabato 1 luglio a Brivio.