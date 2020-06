Riparava auto in strada, multato meccanico abusivo. Cinquecento euro di sanzione a un 55enne marocchino scoperto in via Toscana dalla Polizia Locale di Limbiate

Abita a Varedo il meccanico abusivo scovato e sanzionato dalla Polizia Locale di Limbiate. L’uomo, un 55enne di origine marocchina, è stato pizzicato sabato dagli agenti in via Toscana, vicino al confine con Varedo. Stava sistemando tre auto parcheggiate, tutte di proprietà di connazionali: due sono residenti a Varedo, mentre il terzo era privo di documenti e del permesso di soggiorno, pertanto accompagnato in Questura per le procedure di identificazione.

Sanzionati anche i suoi clienti

Al meccanico che operava senza autorizzazione è stata contestata una violazione amministrativa di 500 euro. Multa decisamente più bassa per i clienti che se la sono cavata con 87 euro ciascuno. Solo due settimane prima gli agenti di Limbiate avevano scoperto un altro meccanico che esercitava senza autorizzazione a Pinzano, utilizzando il suo furgone come officina. Anche lui era stato multato.

