Riparavano e stoccavano pneumatici senza autorizzazione, macchinari confiscati e multa

Riparavano e stoccavano pneumatici senza averne l’autorizzazione: attività sospesa, macchinari sequestrati e pesante sanzione.

Le verifiche della Polizia locale

Questo l’esito di un’attività di verifica per accertamento del rispetto delle nome ambientali effettuata tra giovedì e venerdì scorso dagli agenti della Polizia locale di Agrate, guidati dal comandante Gioacchino Lorenzo e dal suo vice Massimiliano Trisolini, che sono intervenuti in un capannone nella zona industriale.

Pneumatici stoccati e lavorazioni non autorizzate

A seguito di alcuni sopralluoghi i ghisa avevano notato lo stoccaggio di pneumatici all’esterno di una ditta. Da alcune verifiche era emerso che l’officina non sembrava avere le autorizzazione necessarie per la riparazione e lo stoccaggio di gomme per veicoli.

L'intervento

E così venerdì mattina è scattato il controllo che ha consentito di trovare conferma ai sospetti. Gli agenti hanno trovato all’interno del capannone alcuni macchinari in funzione utilizzati per la lavorazione di pneumatici. Alla richiesta di fornire la documentazione relativa, i responsabili non sono stati in grado di produrre le autorizzazioni.

Sequestro e sanzione

Gli uomini della Locale hanno quindi proceduto al sequestro dei macchinari al fine della confisca, arrestando così la prosecuzione dell’attività e hanno elevato una sanzione di 5mila euro. Nel frattempo sono state avviate altre verifiche per accertare il rispetto di altri nome in materia di trattamento dei rifiuti.