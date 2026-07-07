Con l’avvio della stagione di crescita dei funghi spontanei, il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) di ATS Brianza richiama l’attenzione dei cittadini sull’importanza di consumare esclusivamente funghi controllati da personale qualificato, al fine di prevenire intossicazioni e avvelenamenti anche gravi.

Riparte la stagione dei funghi e riparte il servizio gratuito di controllo di Ats Brianza

ATS Brianza, attraverso l’Ispettorato Micologico del SIAN articolato su più sedi territoriali, mette gratuitamente a disposizione dei cittadini il servizio di controllo e certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati all’autoconsumo.

L’attività è svolta da Micologi qualificati, in grado di identificare correttamente le specie fungine e verificare la presenza di esemplari tossici, non commestibili o alterati. Non esistono infatti metodi empirici sicuri per distinguere un fungo commestibile da uno velenoso: solo il controllo specialistico può garantire una valutazione affidabile.

I dati del 2025

I dati del 2025 confermano l’importanza del servizio: il SIAN di ATS Brianza ha effettuato 189 controlli su funghi portati dai cittadini, per un totale di oltre 261 chilogrammi esaminati. Di questi, oltre 82 chilogrammi sono stati confiscati perché risultati tossici, non commestibili, alterati o non idonei al consumo. In pratica, circa il 31% dei funghi controllati è risultato non sicuro per il consumo umano.

Nel corso del 2025 sono inoltre stati registrati 5 episodi di sospetta intossicazione da funghi nei territori di Lecco, Desio e Vimercate, che hanno coinvolto complessivamente 8 persone. In diversi casi, le problematiche sono risultate correlate al consumo di funghi spontanei non adeguatamente identificati, conservati o sottoposti a corretta preparazione e cottura prima del consumo.

Le raccomandazioni

I Micologi del SIAN di ATS Brianza invitano pertanto tutti i raccoglitori e coloro che ricevono funghi in regalo a rivolgersi sempre all’Ispettorato Micologico prima del consumo.

I funghi sono alimenti particolarmente deperibili e devono essere: trasportati in contenitori rigidi e aerati; conservati in ambiente fresco o refrigerato; consumati nel più breve tempo possibile; adeguatamente cotti prima del consumo.

È importante ricordare che alcune specie necessitano di specifici trattamenti preliminari e che la cottura insufficiente può non eliminare le sostanze tossiche presenti. Inoltre, le tossine delle specie più pericolose non vengono inattivate né dalla cottura né dall’essiccazione.

I Micologi del SIAN di ATS Brianza raccomandano inoltre di: non consumare funghi in caso di dubbio; evitare il consumo di funghi crudi o poco cotti; non somministrare funghi a bambini piccoli, donne in gravidanza, anziani o persone con particolari condizioni di salute; rivolgersi immediatamente al Pronto Soccorso ai primi sintomi sospetti dopo il consumo, conservando eventuali avanzi dei funghi consumati.

Accesso al servizio

L’accesso all’Ispettorato Micologico avviene esclusivamente su appuntamento telefonico, contattando una delle sedi sotto indicate.

MONZA

Via De Amicis, 17 Monza (MB) – 2° piano SC I.A.N.

Tel. 039 2384640 – 039 2384767

DESIO

Via Novara, 3 Desio (MB) – SC I.A.N.

Tel. 0362 304885

USMATE VELATE c/o CENTRO POLIVALENTE

Via Roma, 85 Usmate Velate (MB – Palazzina A – 1° piano Dipartimento Veterinario

Tel. 039 6288028 – 039 6288029

BELLANO

Via Papa Giovanni XXIII, 15 Bellano (LC – Dipartimento Veterinario

Tel. 0341 822128

OGGIONO

Via I Maggio, 21 Oggiono (LC) – Laboratorio di Prevenzione

Tel. 0341 482850

ATS Brianza rinnova infine l’invito alla prudenza: il controllo micologico è un servizio gratuito, rapido e fondamentale per tutelare la salute propria e dei propri familiari.