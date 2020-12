(foto archivio)

Servizi sociali del Comune e Associazioni di volontariato, in questi mesi, sono sempre stati al fianco delle famiglie in difficoltà. Con il perdurare della pandemia purtroppo sempre più persone necessitano di sostegno. Ecco perché riprende da sabato 5 dicembre l’iniziativa della spesa solidale con la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie bisognose.

Riparte l’iniziativa della spesa solidale per le famiglie in difficoltà

La Rete, di cui fanno già parte Protezione Civile, Croce Rossa, AUSER, CARITAS, Associazione Banco di Solidarietà Alimentare S. Teresa di Lisieux, Associazione S. Vincenzo, si amplia con la partecipazione dell’Associazione Desio Città Aperta e del Circolo Briani, che entrano a far parte della Rete con l’iniziativa “Doni in sospeso”, che consiste nell’aggiungere alla spesa alimentare anche un dono natalizio per bambini.

“I cittadini di Desio potranno acquistare prodotti presso i negozi aderenti e poi donare alle due iniziative “Spesa Solidale” e “Doni in sospeso” – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino – Il modo di procedere è identico: i Supermercati e i negozianti di Desio che hanno dato la loro disponibilità, esibiscono presso i loro punti vendita la locandina e mettono a disposizione un carrello della spesa per la raccolta di generi alimentari e di prima necessità, oltre che per dei doni destinati ai bambini delle famiglie assistite. La raccolta presso i punti vendita e la distribuzione alle famiglie è effettuata dai volontari ed è coordinata dal Servizio Sociale Comunale.”

Chi aderisce all’iniziativa

Hanno aderito per ora alla raccolta alimentare: COOP, Esselunga, UNES. TIGOTA’, oltre ai negozi di quartiere:

La casa del pane, Corso Italia 73

L’ortolano, Corso Italia 35

Ortofrutta La perla, Via Garibaldi 134

La cascina parmigiana, Corso Italia 25

Di Vara, via Garibaldi 71

Il frutteto della bassa, via Garibaldi 107

Angolo senza glutine, via Vercesi 14

Proshop igiene e casa, via Bengasi 8/10

Alla raccolta dei doni per i bambini:

Desiolibri, Via Lombardia 3

Libreria di Desio, Via Garibaldi, 34

Mamma Raffa, Via Lampugnani, 52

Paradiso del Bibo, Via Milano 50

Supermercato COOP, Via Borghetto, 75

“Pensiamo che i cittadini vorranno cogliere l’occasione per dare una mano, dando il loro contributo ad un’iniziativa utile per le persone che si trovano in difficoltà a causa della crisi economica attuale – continua l’Assessore – e ricordiamo che è possibile anche fare donazioni in denaro al conto corrente comunale dedicato all’emergenza alimentare: IT38K0200833100000105891435 Questo denaro è destinato all’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà a causa della perdita del lavoro.”

Tanti aiuti

Nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione tra Servizi Sociali, commercianti di quartiere, Grande Distribuzione, Associazioni di volontariato, Protezione Civile, a Desio sono state assistite con la consegna di pacchi alimentari circa 70 famiglie, con una media di 40 consegne a cadenza quindicinale, per un valore economico stimato di circa 2.000 euro ogni 15 giorni, quindi circa 4.000 euro al mese per quattro mesi di attività.