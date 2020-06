Ripartito il servizio serale per la Polizia Locale

Riparte il servizio serale per la Polizia Locale per prevenire episodi che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Le pattuglie di Desio e Lissone lavoreranno in modo coordinato.

Riparte il servizio serale per la Polizia Locale

Riparte a Desio il servizio serale predisposto dal Comune per una città più tranquilla e sicura. Dalla scorsa settimana gli Agenti della Polizia locale della Città, in collaborazione con i colleghi di Lissone, svolgono per due sere a settimana un terzo turno di 6 ore nella fascia serale. In totale il servizio sarà garantito per 27 serate, durante le quali saranno complessivamente impegnati 19 agenti e 4 ufficiali di Desio, 19 agenti e 3 ufficiali di Lissone. Obiettivo comune è operare sul territorio per garantire una città più tranquilla e più sicura, prevenendo episodi che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

“Grazie al lavoro coordinato con la Polizia Locale dei due Comuni limitrofi, che voglio ringraziare per la loro grande professionalità e disponibilità, garantiamo un servizio che contribuirà a tenere sotto controllo la serenità delle famiglie e la quiete pubblica nelle aree maggiormente esposte nei mesi estivi a questo tipo di disturbo”, spiega il vicesindaco e Assessore alla Polizia locale Jennifer Moro.

Un’unica centrale operativa

Sul territorio di Desio e Lissone le pattuglie lavoreranno in modo coordinato attraverso un’unica centrale operativa che si sposterà nelle due città. Chiamando il numero di una delle Polizie Locali (Desio: 0362-638818, Lissone: 039 7397277), risponderà la Centrale unica che invierà la richiesta alla pattuglia più vicina e in quel momento libera, in modo da intervenire celermente. ll servizio sarà garantito il venerdì e il sabato dalle 18 alle 24, in concomitanza con gli orari e con le serate durante le quali si registra tradizionalmente il maggior numero di presenze sul territorio.

Le pattuglie in servizio della Polizia locale effettueranno posti di controllo stazionari alternati a pattugliamenti su strada e a piedi, mentre l’agente al centralino sarà disponibile a ricevere le segnalazioni di illeciti o a offrire assistenza e informazioni.

Sotto osservazione le aree della movida

Gli agenti presidieranno le aree pubbliche e quelle nei pressi di una serie di pubblici esercizi, nelle quali il normale ritrovo e svago di gruppi di persone in passato è sfociato spesso in schiamazzi e oggettivo disturbo della quiete pubblica, secondo quanto segnalato e rilevato dal Comune di Desio, sia attraverso gli esposti giunti ai vigili urbani, sia attraverso altri strumenti che l’Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini per raccogliere segnalazioni, tra queste la app Municipium.

(foto archivio)

TORNA ALLA HOME