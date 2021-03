Riqualificazione impianti sportivi: in Brianza arrivano 280mila euro a fondo perduto. Finanziati lavori per rimodernare tre strutture a Monza, Lazzate e Varedo.

Riqualificazione impianti sportivi in Lombardia, nuovi contributi

Sono 59 i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di strutture sportive pubbliche lombarde che beneficeranno dell’ampliamento di fondi del Bando Impianti Sportivi 2020, deciso dalla Giunta di Regione Lombardia. Tra questi anche tre progetti brianzoli.

“L’incremento di oltre 5,3 milioni di euro della dote del Bando ha permesso di accettare la domanda di finanziamento a fondo perduto per 52 nuovi progetti di riqualificazione”, spiega Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport, alle Olimpiadi 2026 e ai Grandi eventi, alla conclusione dell’istruttoria tecnica regionale.

“Inoltre – aggiunge – ha permesso di finanziare integralmente 7 progetti che avevano già avuto accesso al contributo parziale”.

Prima tranche già a maggio, seconda a inizio lavori

“Nel complesso la somma stanziata a fondo perduto sale a oltre 14,8 milioni. Una cifra importante – continua Rossi – che in totale permetterà di aggiornare e rendere più fruibili 139 strutture sportive lombarde. Realtà che in molti casi avevano bisogno da tempo di essere rimodernate”.

“Per la materiale disponibilità delle somme – chiarisce Rossi – i tempi saranno rapidi. Le cifre saranno erogate in tre tranche. La prima subito, all’accettazione da parte del richiedente. Alcuni beneficiari, quindi, potranno ritrovarsi sul conto corrente il denaro già a maggio. Una seconda parte arriverà a inizio lavori. Il saldo è previsto alla rendicontazione finale”.

Un aiuto concreto per il settore sportivo

“Si tratta di un aiuto concreto per comuni ed enti pubblici proprietari di impianti sportivi – prosegue Rossi – che porterà benefici all’intero movimento sportivo, messo in crisi dalle restrizioni legate al contenimento della pandemia da Covid. I nuovi fondi regionali permetteranno di aumentare la qualità dell’offerta e le possibilità di scelta sia per gli atleti professionisti sia per quelli amatoriali e, soprattutto, per i giovani”.

E una leva per il lavoro

Nel dettaglio, grazie ai 5.340.346 euro aggiuntivi, la somma a disposizione per il cofinanziamento regionale sale a 14.840.346 euro.

“La riqualificazione di questi impianti – conclude il sottosegretario Rossi – contribuirà, grazie a un effetto volano, al rilancio delle attività di tanti professionisti che lavorano nello sport e grazie allo sport. Avrà, quindi, importanti riflessi anche dal punto di vista occupazionale”.

Riqualificazione impianti sportivi: in Brianza in arrivo 280mila euro per tre progetti

In totale, la nuova erogazione prevede 282.500 euro da destinarsi a fondo perduto alla riqualificazione degli impianti sportivi della provincia di Monza Brianza. A seguire il dettaglio dei comuni beneficiari, dei contributi regionali e delle opere previste.

– Monza, 75.000 euro per la manutenzione straordinaria e il consolidamento statico della tribuna presso lo Stadio Sada.

– Lazzate, 57.500 euro per la riqualificazione del blocco servizi esistenti con l’eliminazione delle barriere architettoniche della palestra dell’Istituto Comprensivo A. Volta.

– Varedo, 150.000 euro per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi del Palazzetto dello Sport.