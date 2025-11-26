Disagi per le famiglie

Riscaldamento rotto, scuola chiusa fino a data da destinarsi

Il sindaco ha ordinato lo stop alle lezioni nel plesso "Bontempi" per le ultime due classi della primaia e per tutte le classi della secondaria di primo grado

Agrate Brianza · 26/11/2025 alle 07:45

di

Riscaldamento rotto, scuola chiusa e bambini e ragazzi a casa.

Doccia fredda nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, per i genitori degli studenti delle classi quarte e quinte della primaria e per tutte le classi della secondaria di primo grado “Bontempi”, ad Agrate Brianza.

Il guasto e l’ordinanza di chiusura: non ci sono certezze per la riapertura

Da ieri nel plesso di via Battisti,  che ospita la secondaria di primo grado e le classi degli ultimi due anni della primaria, non funziona l’impianto di riscaldamento. E così il sindaco Simone Sironi ha dovuto disporre la chiusura della scuola per la giornata di oggi, mercoledì 26 novembre. Fino a data da destinarsi, a seconda dei tempi necessari alla risoluzione del problema.  Nell’ordinanza del primo cittadino si parla peraltro di un “guasto grave” e della necessità  di “reperire strumentazioni e mezzi non immediatamente disponibili.” Sindaco che si riserva quindi di comunicare, con una nuova ordinanza, la data di riapertura della scuola.

L’ingresso della scuola secondaria di primo grado del plesso “Bontempi” di Agrate

La comunicazione alle famiglie

“Si informano i cittadini che, a causa di un improvviso guasto a un componente della caldaia, l’impianto di riscaldamento della scuola di via Battisti (area relativa alla Scuola Secondaria di Primo Grado e alle classi IV e V della Scuola Primaria) non è attualmente funzionante – si legge in una nota diffusa nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre –  Le temperature particolarmente basse non permettono di garantire condizioni adeguate per lo svolgimento delle attività didattiche e gli interventi eseguiti in data odierna non hanno dato gli esiti sperati. Per motivi di sicurezza e per la tutela del benessere degli alunni, la scuola resterà quindi chiusa dal giorno 26/11/2025 fino a data da destinarsi, al fine di consentire l’intervento tecnico di riparazione e il ripristino del corretto funzionamento dell’impianto. La cittadinanza verrà aggiornata tempestivamente sugli eventuali sviluppi e sulla riapertura dell’istituto, non appena sarà possibile assicurare un ambiente confortevole e sicuro”.

Fratelli d’Italia all’attacco: “Inaccettabile, attendiamo intervento immediato”

Parole che lasciano intendere che la chiusura potrebbe protrarsi anche oltre la giornata di oggi se il guasto non venisse risolto per tempo. Con i conseguenti e pesanti disagi soprattutto per le famiglie. Come ha tenuto a rimarcare l’esponente agratese di Fratelli d’Italia, Rosario Mancino, ex consigliere comunale, che ha diffuso una nota attraverso i Social.

“In una scuola di Agrate, in pieno inverno, è inaccettabile vedere bambini costretti a seguire le lezioni al freddo – ha commentato Mancino –  Episodi come questo mettono in crisi il patto educativo tra famiglie, scuola e istituzioni: se non riusciamo a garantire condizioni minime di benessere, tutto il resto perde forza e credibilità. Non si tratta di polemizzare, ma di richiamare con fermezza l’urgenza di intervenire. Avere un’aula riscaldata non è un privilegio: è un diritto dei bambini e un dovere degli adulti.
Azioni concrete che mi aspetto: Intervento tecnico immediato per ripristinare il riscaldamento o installare soluzioni temporanee sicure (pannelli radianti elettrici certificati, generatori portatili approvati); piano di manutenzione programmata, con monitoraggio dell’efficienza degli impianti prima e durante i mesi invernali; comunicazione trasparente alle famiglie: cosa è successo, cosa si sta facendo, quali sono i tempi previsti. Al prossimo consiglio comunale confido in una disamina del problema”.

