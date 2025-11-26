Riscaldamento rotto, scuola chiusa fino a data da destinarsi

Riscaldamento rotto, scuola chiusa e bambini e ragazzi a casa.

Riscaldamento rotto: a casa gli studenti delle medie e degli ultimi due anni della primaria

Doccia fredda nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, per i genitori degli studenti delle classi quarte e quinte della primaria e per tutte le classi della secondaria di primo grado “Bontempi”, ad Agrate Brianza.

Il guasto e l’ordinanza di chiusura: non ci sono certezze per la riapertura

Da ieri nel plesso di via Battisti, che ospita la secondaria di primo grado e le classi degli ultimi due anni della primaria, non funziona l’impianto di riscaldamento. E così il sindaco Simone Sironi ha dovuto disporre la chiusura della scuola per la giornata di oggi, mercoledì 26 novembre. Fino a data da destinarsi, a seconda dei tempi necessari alla risoluzione del problema. Nell’ordinanza del primo cittadino si parla peraltro di un “guasto grave” e della necessità di “reperire strumentazioni e mezzi non immediatamente disponibili.” Sindaco che si riserva quindi di comunicare, con una nuova ordinanza, la data di riapertura della scuola.

La comunicazione alle famiglie

“Si informano i cittadini che, a causa di un improvviso guasto a un componente della caldaia, l’impianto di riscaldamento della scuola di via Battisti (area relativa alla Scuola Secondaria di Primo Grado e alle classi IV e V della Scuola Primaria) non è attualmente funzionante – si legge in una nota diffusa nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre – Le temperature particolarmente basse non permettono di garantire condizioni adeguate per lo svolgimento delle attività didattiche e gli interventi eseguiti in data odierna non hanno dato gli esiti sperati. Per motivi di sicurezza e per la tutela del benessere degli alunni, la scuola resterà quindi chiusa dal giorno 26/11/2025 fino a data da destinarsi, al fine di consentire l’intervento tecnico di riparazione e il ripristino del corretto funzionamento dell’impianto. La cittadinanza verrà aggiornata tempestivamente sugli eventuali sviluppi e sulla riapertura dell’istituto, non appena sarà possibile assicurare un ambiente confortevole e sicuro”.

Fratelli d’Italia all’attacco: “Inaccettabile, attendiamo intervento immediato”

Parole che lasciano intendere che la chiusura potrebbe protrarsi anche oltre la giornata di oggi se il guasto non venisse risolto per tempo. Con i conseguenti e pesanti disagi soprattutto per le famiglie. Come ha tenuto a rimarcare l’esponente agratese di Fratelli d’Italia, Rosario Mancino, ex consigliere comunale, che ha diffuso una nota attraverso i Social.