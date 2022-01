Rispetto della normativa anti-Covid, vimercatesi promossi

Controlli anche a Monza dove, in corso Milano, è stata sequestrata della droga occultata in un pacchetto di sigarette nascosto dietro un muretto.

Proseguono serrate le attività di controllo del territorio svolte dai poliziotti della Questura di Monza e Brianza. Nella giornata di ieri, giovedì 27 gennaio, le attività si sono concentrate nel comune di Vimercate.

Rispetto della normativa anti-Covid, controlli a Vimercate e nessuna sanzione

In particolare il servizio straordinario, teso alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e connessa al traffico di sostanze stupefacenti, si è posto come ulteriore obiettivo la verifica puntuale del rispetto delle vigenti misure di contrasto al Covid – 19, soprattutto in corrispondenza dei numerosi locali di somministrazione di cibi e bevande insistenti sul territorio vimercatese.

Le attività di controllo, alle quali hanno concorso, oltre a personale delle varie articolazioni della Questura, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno interessato diverse aree della città, tra cui Largo Europa, via Galvani e Piazzale Guglielmo Marconi. Nel corso delle verifiche sono state indentificate 120 persone e controllati 7 locali, senza rilevare violazioni.

A Monza sequestrata droga in corso Milano

Inoltre, nella medesima giornata, il personale della Squadra Volanti, intervenuto in ausilio dei militari dell’Esercito Italiano e degli operatori della Polizia Locale di Monza in Corso Milano a Monza, ha rinvenuto, nel corso di attività di identificazione e controllo di alcuni soggetti extracomunitari, sostanza stupefacente del tipo Hashish occultata all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto dietro un muretto. La sostanza stata sequestrata e depositata in attesa dei provvedimenti di rito dell’Autorità Giudiziaria.

Da ultimo, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha emesso 11 provvedimenti di diniego a richieste di rilascio del permesso di soggiorno per assenza dei requisiti richiesti dalla legge, tra cui la stabile presenza nel territorio dello Stato.