Rissa a Cesano: tre giovani coinvolti SIRENE DI NOTTE

Tre diversi interventi di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza: tre giovani coinvolti in una rissa a Cesano, un 37enne soccorso in ditta ad Agrate per un infortunio e un’intossicazione etilica a Seveso.

Intossicazione etilica a Seveso

Il primo intervento di soccorso è scattato poco dopo le due per un giovane di 23 anni che si è sentito poco bene dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Il giovane è stato soccorso dai volontari di Avis Meda in via Vecellio a Seveso. Fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Rissa a Cesano

Poco dopo, alle 2.50, gli stessi volontari si sono portati a Cesano Maderno, in via Nazionale dei Giovi, dove, in base a quanto diffuso da Areu, è scoppiata un rissa in cui sono rimasti coinvolti tre giovani tra i 22 e i 25 anni. Uno di loro ha avuto necessità delle cure ospedaliere ed è stato trasportato a Desio in codice verde.

Infortunio ad Agrate

Alle 4.15 invece i volontari di Avps Vimercate si sono portati in via Olivetti ad Agrate per un infortunio sul lavoro occorso ad un 37enne Fortunatamente si è trattato di un incidente di lieve entità e il 37enne, dopo le cure sul posto, è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde.

