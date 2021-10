Rissa a Monza, ciclista investito a Sovico

Soccorsi nella notte

Ad Arcore, invece, richiesta di intervento per un 18enne che aveva bevuto un po' troppo.

Nella notte diverse le chiamate ai soccorritori del 118: intervento ad Arcore per un 18enne che aveva bevuto un po' troppo, due richieste da Monza prima per una rissa in piazza Garibaldi e più tardi in via Montevecchia. Coinvolto un 21enne.

Da Monza richiesta di intervento per una rissa

La prima richiesta di intervento, poco dopo la mezzanotte è arrivata da via Forlanini ad Arcore per un ragazzo di 18 anni che aveva bevuto un po' troppo. Il giovane è stato poi trasportato in codice verde all'ospedale di Vimercate. Alle quattro il servizio per le emergenze ha ricevuto la chiamata da piazza Garibaldi a Monza per una rissa. Giallo il codice con cui è stato attivato il servizio, sul posto si è portata anche l'automedica, ma l'intervento non ha avuto conseguenze.

A Monza 21enne in ospedale, 57enne investito a Sovico

Più tardi, alle 6.39 nuova chiamata da Monza per rissa, questa volta da via Montevecchia. Verde il codice con cui i soccorritori sono stati sollecitati a intervenire. Un 21enne è stato poi condotto al Pronto soccorso del San Gerardo di Monza per essere medicato. Verde il codice con cui si è concluso l'intervento. Da segnalare anche alle 7.32 il soccorso di un 20enne a Seveso, servizio attivato i codice giallo e concluso in posto. Alle 7.55 nuovo intervento dei sanitari del servizio per le urgenze a Sovico, in viale Monza, per l'investimento di un ciclista. Sul posto si è portata la Croce Bianca di Besana. E' rimasto ferito un 57enne.