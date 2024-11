Momenti di forte tensione, venerdì 1 novembre, al Centro culturale islamico del Villaggio Snia di Cesano Maderno. Verso le 13 i Carabinieri della Tenenza sono stati allertati per una rissa in corso tra due gruppi di pakistani.

Il clima di tensione all'interno della comunità pakistana

La rissa sarebbe da legare al clima di tensione che da qualche tempo si respira all’interno della comunità pakistana, dove ci sarebbero due fazioni che si osteggiano. Al centro del contendere, pare, divergenze di vedute sulla gestione del Centro e contestazioni della modalità di nomina dell’organo direttivo. Informato di quanto successo, il sindaco Gianpiero Bocca ha deciso di convocare in Municipio le parti, come già aveva fatto in estate, quando ero venuto a conoscenza delle tensioni: "Spero che tutti si rendano conto della necessità di trovare una soluzione prima che la situazione degeneri".

Rissa al Centro islamico, il sindaco convoca le opposte fazioni

Il litigio sarebbe scoppiato dopo la preghiera, per motivi che al momento non sono chiari. Nato all’interno del Centro di via Udine, è proseguito sul piazzale esterno. Prima ci sarebbe stato il confronto a parole, poi schiaffi e pugni. Dopo la richiesta di aiuto lanciata dal presidente dell'Associazione islamica che gestisce il Centro, in via Udine si sono precipitati i Carabinieri e, in codice rosso, un’ambulanza e un’automedica. I militari stanno interrogando i coinvolti - sarebbero cinque o sei - per risalire alle cause che hanno dato origine alla zuffa. Quello che è certo è che in pochi istanti si è passati dalle parole alle mani e che un uomo di 49 anni è stato trasportato da un’ambulanza della Croce Rossa di Lentate sul Seveso all’ospedale Pio XI di Desio per farsi visitare.