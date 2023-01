Rissa di fine anno in centro a Usmate Velate: ragazza incinta finisce in ospedale

Se le sono date di santa ragione in mezzo alla strada, mandando persino in ospedale una giovane donna incinta. Fine anno con il botte (anzi, con le botte...) in centro a Usmate Velate, dove nel primo pomeriggio di sabato 31 dicembre 2022 sono intervenuti Carabinieri e paramedici in seguito a una rissa scoppiata nella centralissima via Roma, a due passi dal supermercato e da Villa Borgia.

Rissa di fine anno

L’allarme è scattato poco dopo le 14 per un’aggressione. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio dei Militari della Compagnia di Monza: quel che è certo è che si è trattata di una violenta lite tra extracomunitari. Dalle parole si è passati ai fatti e ad avere la peggio, come detto, è stata una ragazza di 33 anni: su di lei si sono concentrati i soccorsi del 118, intervenuti sul posto in seguito alla chiamata da parte di alcuni testimoni che avevano assistito alla scena.

Paura per la ragazza

A destare particolare preoccupazione, il fatto che la giovane fosse incinta e avesse subito traumi all’addome oltre che al volto. Trasportata in codice giallo in ospedale, ha tuttavia rifiutato il ricovero ed è tornata a casa. I Carabinieri, giunti in via Roma, hanno interrogato i testimoni e ora indagano per determinare le eventuali responsabilità dell’accaduto.