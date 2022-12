Rissa in un parcheggio: auto distrutta a sprangate e una persona in ospedale

Una vicenda i cui contorni sono ancora tutti da definire. Quel che è certo per ora è che un'auto è stata letteralmente distrutta a sprangate, un'altra è stata danneggiata e un uomo di 44 anni è finito in ospedale con ferite serie.

Rissa nel parcheggio di un supermercato

E' accaduto nella serata di ieri, mercoledì 30 novembre, a Concorezzo, lungo via Milano, all'interno del parcheggio del supermercato Lidl, all'angolo con via Pio XI.

Ambulanza in codice rosso

La chiamata a Carabinieri e 118 è partita poco dopo le 21.30. Sul posto si sono portati due mezzi dei carabinieri, un'automedica e un'ambulanza i codice rosso. In un primo momento, infatti, le condizioni del ferito erano apparse molto serie.

Sul posto armati di spranghe

All'origine della lite, che ha coinvolto diverse persone, poi degenerata, pare ci sia stato un dissidio tra vicini di casa, alcuni dei quali si sono presentati sul posto armati di spranghe.

Un'auto completamente distrutta

Una delle auto, una Fiat Punto, è stata completamente distrutta: tutti i vetri e i fanali sono stati mandati in frantumi a colpi di spranga. Un altro veicoli è stato parzialmente danneggiato. E un uomo come detto, 44enne, è finito a terra, probabilmente sotto i colpi delle spranghe.

Un uomo in ospedale

Il ferito è stato curato sul posto. Le sue condizioni sono apparse fortunatamente meno gravi di quanto era sembrato in un primo momento. E' stato quindi caricato in ambulanza e trasferito all'ospedale di Vimercate in codice giallo.

Ai Carabinieri ora il compito di capire cosa sia realmente accaduto e di risalire alle identità delle persone coinvolte.

Guarda le foto