Rissa nella notte a Carate, 24enne ferito ad una coscia

Un giovane di 24 anni è rimasto seriamente ferito in seguito ad una rissa scoppiata nella notte a Carate Brianza.

L'aggressione a Carate Brianza in via Della Valle

Bastonate e pugni, ma anche un oggetto appuntito - forse un coltellino - spuntato durante la violenta rissa che si è verificata in via Della Valle a Carate Brianza nella notte appena trascorsa. La richiesta di intervento - secondo quanto riferisce il portale di Areu - attorno alle 3,20 di oggi, sabato, nella zona dell'area di servizio a ridosso della Statale 36.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale dell'autoambulanza della Croce Verde di Lissone che hanno prestato i primi soccorsi a un giovane, classe 1997, residente a Mariano Comense rimasto ferito in modo piuttosto serio. Il 24enne N.C. è stato medicato e trasportato successivamente in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza per una ferita piuttosto profonda alla coscia e diverse contusioni al volto. Un'aggressione e una lite scoppiate al termine della serata e che è culminata poi nell'area del distributore di benzina sulla Vallassina, in via Della Valle.

Il giovane medicato a Monza

I Carabinieri della Compagnia di Seregno stanno ancora verificando in queste ore i motivi che hanno scatenato il furibondo parapiglia tra il giovane di Mariano Comense, che ha avuto la peggio, e un gruppo di rivali che si sarebbero accaniti su di lui prendendolo a pugni, calci e anche bastonate. Nella lite, come detto, sarebbe spuntato poi anche un oggetto contundente con il quale il 24enne è stato colpito ad una gamba rimediando una ferita piuttosto importante.

Le condizioni del ferito - medicato al pronto soccorso del San Gerardo - non sarebbero comunque gravi.

Sempre nella notte appena trascorsa un'altra aggressione si è verificata in via Cavour nel comune di Giussano dove, attorno alle 3, sono intervenuti i Carabinieri e un'autoambulanza del 118. A farne le spese un 26enne che non è stato però accompagnato in pronto soccorso.