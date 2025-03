Un totale di ben 15 kg di sostanze stupefacenti, in particolare hashish. Questo quanto gli uomini del Comando di Polizia Locale Brianza Est hanno rinvenuto lo scorso weekend sul territorio del comune di Mezzago. Una quantità enorme quella che è stata ritrovata dagli uomini del comandante Alessandro Benedetti e che si trovava nascosta in un luogo remoto del paese.

Ritrovamento record della Locale: 15 kg di hashish nascosti in paese

Sulla questione i ghisa brianzoli insieme ai Carabinieri hanno aperto un’indagine per cercare di capire chi abbia occultato un quantitativo così elevato di hashish. Il colpo d’occhio infatti è impressionante, ma lo è ancor di più pensare quanto sarebbe potuta fruttare al racket della droga la vendita di queste sostanze stupefacenti. Stando infatti a un documento del Dipartimento per le politiche antidroga del Governo, il prezzo medio al grammo per l’hashish si aggira tra i 7 e gli 8 euro. Ciò significa che una vendita totale di tutti i 15 kg avrebbe fruttato agli spacciatori un totale di circa 112mila euro.

Grazie però al meticoloso lavoro degli uomini del Comando Brianza Est, la sostanza è stata messa in sicurezza e posta sotto sequestro.

Il presidio del territorio e la lotta all'abbandono di rifiuti

Il ritrovamento in questione è però solamente la punta dell’iceberg del lavoro effettuato da parte dei ghisa brianzoli, per quanto concerne il controllo del territorio. Dall’inizio dell’anno infatti gli uomini del comandante Benedetti hanno presidiato l’area dei tre Comuni, con un occhio di riguardo per quanto concerne i comportamenti incivili di alcuni cittadini.

Presidio che ha portato individuare 8 persone che avevano abbandonato rifiuti sul territorio (la maggior parte proprio a Mezzago) e che per questo sono stati già sanzionati. Inoltre, per quanto concerne i rifiuti, è in corso un’indagine per quanto riguarda un abbandono di rifiuti speciali e conseguente denuncia penale i cui responsabili sono già stati individuati. Mentre, tornando infine sul discorso legato alla droga, i ghisa brianzoli hanno individuato e deferito un cittadino quale consumatore di sostanze stupefacenti.