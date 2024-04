Ritrovati in stazione a Lentate i due fidanzatini scomparsi

E’ terminata a Lentate sul Seveso la fuga d’amore della 15enne di origine albanese residente a Ospedaletti (Imperia) e del 16enne di Rubiera (Reggio Emilia) scomparsi martedì della scorsa settimana, 9 aprile 2024, con i genitori preoccupati che avevano diramato un appello anche tramite la trasmissione televisiva «Chi l’ha visto?».

Ritrovati in stazione i due fidanzatini scomparsi

Dopo aver ricevuto una chiamata da un residente, venerdì sera i Carabinieri della Compagnia di Seregno li hanno infatti rintracciati nei pressi della stazione ferroviaria, a Camnago. I genitori dei due adolescenti sono subito partiti per andare a riprenderli e portarli a casa. Fortunatamente stavano entrambi bene.

I ragazzi avevano disattivato la localizzazione

Il papà del 16enne in trasmissione aveva raccontato che il figlio doveva incontrare la ragazza a Genova. Si sarebbero visti a metà strada, per trascorrere la mattinata assieme, come avevano fatto già altre volte. Ma stavolta i due, anziché tornare a casa, hanno deciso di allontanarsi, tra l’altro disattivando le localizzazioni degli smartphone.

L'appello dei genitori a "Chi l'ha visto?"

Tramite il programma di Rai3 il genitore del 16enne aveva detto:

«Tornate a casa, non è successo niente, è stata una ragazzata; tornate, vi aspettiamo a braccia aperte, non è successo niente di grave». Già nelle ore immediatamente successive alla scomparsa erano arrivate delle segnalazioni secondo cui i due ragazzi erano a Milano.

La segnalazione di un residente

Venerdì sera, la svolta. Intorno alle 22 un residente in un condominio nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Camnago ha chiamato i Carabinieri avvisando che poco prima due ragazzi avevano citofonato a casa sua chiedendo dove potessero trascorrere la notte. Il lentatese, magari pensando che fossero malintenzionati o che si trattasse di uno scherzo, non ha fornito loro indicazioni.

Rintracciati dai Carabinieri i fidanzatini scomparsi

Ma ha subito allertato i militari, che si sono prontamente portati in zona per degli accertamenti. E proprio nei pressi della stazione i Carabinieri hanno notato i due ragazzi, non sapendo che erano proprio quelli mostrati in televisione a «Chi l’ha visto?». Durante l’identificazione hanno appurato che risultavano scomparsi e hanno quindi attivato la procedura per riconsegnarli ai loro genitori.