Ritrovati in strada oltre 50 bossoli esplosi

Ritrovati in strada 50 bossoli esplosi. A recuperarli, a Villasanta, sono stati i militari della sezione radiomobile.

Ritrovati in strada 50 bossoli esplosi

Sono in corso indagini per risalire ai proprietario degli oltre 50 bossoli esplosi di vari calibri e marche ritrovati a Villasanta. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 24 giugno, in via Colombo. A recuperarli in strada sono stati i Carabinieri della sezione radiomobile di Villasanta I militari suppongono siano stati abbandonati in data imprecisata.

