Ritrovato in casa il cadavere di un adolescente

E' mistero a Carnate: nella giornata di oggi, martedì 15 novembre 2022, è stato ritrovato il cadavere di un adolescente all'interno di un appartamento in via Brianza, nel cuore del paese.

Mistero a Carnate

L'allarme è scattato intorno alle 14, quando sul posto hanno fatto capolino le volanti dei Carabinieri e l'ambulanza allertati dai parenti del ragazzo. Purtroppo, una volta entrati nell'appartamento di via Brianza, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'adolescente.

Tutte le ipotesi aperte

Al momento non sono chiare le dinamiche di quanto accaduto. I Militari della stazione di Bernareggio e Vimercate non hanno escluso alcuna ipotesi per quanto riguarda le cause del decesso. Sul posto è intervenuto anche il nucleo della Scientifica per i rilievi di rito e per cercare di fare quanta più luce possibile su quanto accaduto.