Ritrovato senza vita l'anziano scomparso da Desio

Anche oggi il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco aveva sondato il canale Villoresi, senza esito. Le ricerche si sono quindi spostate fuori città con personale da terra e personale dei Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Poco fa il rinvenimento del corpo senza vita. Si attende in questi minuti l'arrivo del medico legale.

Il cordoglio del vicesindaco di Desio, Andrea Villa:

"Tutti abbiamo sperato, fino all'ultimo, che questa vicenda avesse potuto avere un lieto fine. Purtroppo non è stato così. Mi mancherà non incrociare più per strada il signor Ezio, scambiarsi un saluto e due parole di cortesia. In questo momento il pensiero non può che essere rivolto alla sua famiglia e al dolore che sta provando. Per quello che può servire, esprimo la mia vicinanza. Ringrazio tutte le persone coinvolte nelle ricerche: Carabinieri, i nostri volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco che lo hanno trovato. So, perché l'ho visto con i miei occhi, che hanno dato il massimo e sperato fino alla fine in un epilogo positivo. Per questo i ringraziamenti alle persone che si spendono per gli altri non sono mai abbastanza".