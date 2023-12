Dramma a Lesmo: è stato ritrovato senza vita il corpo di Gianmario Riva, storico ex vigile e messo del Comune di Camparada. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, domenica 10 dicembre, nell'abitazione di via Ratti.

Ritrovato senza vita l'ex vigile di Camparada

A ritrovare il corpo sarebbe stata la moglie, che ha immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuta l'ambulanza e l'automedica, ma per il 75enne ormai non c'era più nulla da fare. I paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Arcore per fare chiarezza sull'accaduto: da una prima ricostruzione pare che si sia trattato di un gesto estremo.

Il contenzioso con il Comune

Per una vita al servizio della Pubblica amministrazione, Riva era andato in pensione nel 2006, ma da tempo aveva un contenzioso aperto con il suo ex Comune per una anticipi di pensione non dovuti (per circa 100mila euro) che l'ente aveva richiesto indietro proprio in tempi recenti.