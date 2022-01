Ha ritrovato la strada di casa

Il cane è riuscito a ritrovare la strada di casa da solo ed ora attende che il suo padroncino torni a casa.

Ritrovato Timmy, il cane del 15enne di Lesmo investito sabato sera

Sta bene Timmy, il cane del 15enne che sabato sera è stato investito lungo la Provinciale La Santa a Casatenovo, frazione Campofiorenzo, mentre attraversa sulle strisce pedonali con la mamma.

Mentre il suo padroncino sta combattendo la battaglia più importante (è ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale) lui è tornato a casa.

Timmy era scappato dopo l'incidente e non era più stato trovato. In queste ore la notizia del suo ritrovamento comunicata da Said Beid, un pet detective che negli ultimi due giorni si era mobilitato per trovare il cucciolo che fortunatamente è riuscito a ritrovare la strada di casa da solo ed ora attende che il suo padroncino torni a casa.

Intanto il 15enne sta lottando con tutte le sue forze all'ospedale di Varese dove è ricoverato da sabato dopo che un'auto l'ha travolto mentre attraversava la strada insieme alla mamma.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18.30, di fronte al ristorante San Mauro. La mamma del ragazzo, solo sfiorata dal veicolo, è rimasta fortunatamente illesa. Gravissime invece le ferite riportate dal giovanissimo, che è stato trasportato rapidamente con l'elicottero all'ospedale di Varese per essere sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza.