Rivoluzione digitale per il Comune di Concorezzo. Importanti novità in arrivo per tutti i residenti in paese, che potranno sfruttare le potenzialità del portale messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Burocrazia più snella

Una burocrazia più snella e accessibile, che permetta ai cittadini di accedere a una serie di documenti senza doversi necessariamente recare in Comune. Importante novità in arrivo da parte dell’Amministrazione comunale di Concorezzo, che nei giorni scorsi ha attivato il nuovo portale dell’Anagrafe che consente ai cittadini, imprese, professionisti ed Enti del territorio di interfacciarsi con il Comune in modo più rapido e completamente online senza doversi recare allo sportello. In tempo reale, direttamente dal computer o da uno smartphone, è infatti possibile scaricare certificati, stato di famiglia, residenza. Un vantaggio notevole in termini di tempo, ma non solo. Considerato il periodo storico che stiamo attraversando, infatti, non doversi recare fisicamente in Municipio permetterà di contenere ulteriormente la diffusione del contagio da coronavirus.

Il portale

Per poter accedere ai documenti richiesti sarà possibile connettersi al portale, raggiungibile tramite l’homepage del sito del Comune di Concorezzo: i requisiti sono, ovviamente, la disponibilità di una connessione e l’identità digitale Spid o, in alternativa, CIE/CNS o , per chi è già registrato, l’accesso Utente e Password.