Robbiano saluta la storica panettiera

Maria Luigia Ceppi aveva 82 anni e per tutta la vita ha lavorato nel panificio di famiglia

Si è spenta all’età di 82 anni Maria Luigia Ceppi, legatissima al panificio appartenuto alla sua famiglia per tre generazioni a Robbiano, frazione di Giussano.

Una vita intera nel panificio

Per tutta la vita ha lavorato al forno che è appartenuto alla sua famiglia per tre generazioni e la sua scomparsa ha lasciato un profondo cordoglio a Robbiano, frazione di Giussano. Maria Luigia Ceppi, 82 anni, è cresciuta nel panificio di via Dante, ci è cresciuta e ci ha lavorato anche quando è passato di mano, ogni giorno dal lunedì al sabato, fino a pochi giorni fa, quando purtroppo si è spenta improvvisamente. Tutti in frazione conoscevano. Nubile senza figli ha dedicato tutta la sua esistenza al lavoro.

Il ricordo del nipote

«E’ stata una vera istituzione – ha ricordato il nipote Angelo – il panificio Ceppi è storico e si è tramandato per tre generazioni. La zia ci ha sempre lavorato sin da quando era bambina e ha continuato a farlo fino all’età di 82 anni. Tutta la sua vita è ruotata attorno a quel forno».

Il passaggio di attività legato ad una tragedia

La storia del panificio è nota a tanti robbianesi, così come è ancora indelebile la tragedia che colpì la famiglia nel 2013, quando Carlo Ceppi e la moglie Fiorella che gestivano il forno insieme a Maria Luigia, sono morti in un incidente stradale a Badesi, in Gallura mentre erano in vacanza.

“Dopo la loro scomparsa la zia Maria Luigia ha cercato di continuare con le figlie di Carlo e Fiorella, ma il dipendente che lavorava di notte per fare il pane si è fatto avanti per rilevare l’attività e da allora il panificio Ceppi è diventato panificio Zatti. La zia però è rimasta ugualmente a lavorare e l’ha fatto fino a giovedì 26 marzo, quando poi si è sentita male e l’abbiamo portata in ospedale”, ha raccontato il nipote.

Il cordoglio della sua frazione

Donna d’altri tempi, non era mai uscita da Robbiano e non aveva mai visto il mare, mai una vacanza; è stata una donna molto operosa che ha lasciato in frazione un ricordo molto vivo: tanti quelli che hanno voluto salutarla partecipando ai funerali martedì scorso.

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