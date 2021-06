Rodney Soncco, dal Paradiso... all'ospedale. Brutta caduta per il ciclista dei record, finito a terra dopo aver compiuto l'ennesima impresa.

Frattura al bacino

Prima l’ennesima impresa, quindi una rovinosa caduta che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Sono giorni dai sapori contrastanti per Rodney Soncco, il ciclista di Sulbiate (che da tanti anni ormai gestisce una nota pizzeria nel cuore di Bellusco) protagonista negli ultimi anni di grandi imprese in giro per il mondo. Il biker, infatti, è reduce da una bruttissima caduta, arrivata al termine di una settimana decisamente particolare, spesa su e giù per i principali passi dolomitici.

"Dopo essere tornato a casa sono uscito per un ulteriore allenamento, ma mentre rientravo sono finito a terra lungo la ciclabile di Lecco - racconta Rodney - Ho rimediato una frattura al bacino, rischiando però di farmi molto più male".

