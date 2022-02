Desio

E’ accaduto in via Sicilia, in corso le indagini dei Carabinieri.

Svegliati nel cuore della notte da uno scoppio, con le fiamme che avevano completamente avvolto tre auto. Un rumore potente che ha fatto sobbalzare i residenti della zona di via Sicilia, lungo la ferrovia.

Rogo nella notte, bruciano tre auto

Erano all’incirca le tre di mercoledì notte della scorsa settimana.

«Ci siamo affacciati per vedere cos’era successo e abbiamo visto il rogo», affermano alcuni dei residenti del quartiere Sacro Cuore-Stazione. In fiamme una Fiat Punto, e due auto parcheggiate a fianco, un’Alfa Romeo e una Ford Focus, tutte di proprietà di persone che risiedono nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente. Le auto sono andate completamente distrutte. Nei posti auto delimitati in via Sicilia sono rimaste solo le carcasse delle vetture colpite dalle fiamme. Non è ancora chiaro cosa sia successo, in corso le indagini dei Carabinieri per capire cosa ci sarebbe all’origine del rogo. Non è escluso che sia doloso e che una mano ignota abbia colpito in modo mirato. Di conseguenza, tutte le possibilità sono prese in considerazione dagli uomini dell’Arma.