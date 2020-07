Roncello: cade dai giochi al parchetto, paura per una bambina di 5 anni

Tanta paura questa mattina a Roncello, dove una bambina di 5 anni è caduta dai giochi all’interno del parco pubblico di piazza don Gnocchi, accanto al municipio.

L’incidente

L’incidente si è verificato qualche minuto prima delle 11. La piccolina stava giocando sulle giostrine del parchetto quando sarebbe precipitata al suolo battendo violentemente la schiena. A lanciare l’allarme è stata la madre che si trovava a poca distanza dalla figlia. Sul posto sono subito accorsi un’ambulanza e un’automedica, entrambe in codice rosso temendo forse anche un trauma cranico.

Sospiro di sollievo

Le condizioni della bambina sono però apparse subito meno gravi del previsto. Dopo i primi momenti di terrore, infatti, la piccolina si è ripresa anche se lo spavento è stato veramente grande. I sanitari le hanno prestato le prime cure sul posto, tranquillizzando anche la madre preoccupata, optando comunque per il trasporto in ospedale a Vimercate in codice verde per gli accertamenti di rito.

