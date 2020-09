Roncello, la biblioteca saluta la sua prima responsabile

La biblioteca di Roncello saluta la sua prima responsabile. Oggi, martedì 29 settembre, sarà l’ultimo giorno di servizio per Yarna Riva, la giovane che nel 2017 prese le redini della realtà cittadina.

In tre anni non solo ha ridato vita alla biblioteca del paese, ma è anche stata capace di calamitare sempre più interesse verso una realtà che da tempo necessitava di una struttura più definita e attrattiva. Merito della professionalità, ma soprattutto della passione di Yarna Riva, di fatto la prima bibliotecaria di Roncello, che oggi, martedì 29 settembre, siederà dietro il bancone per l’ultima volta. Già, perché a partire dai prossimi giorni la giovane intraprenderà una nuova esperienza lavorativa che la porterà lontano da Roncello, cedendo il testimone di quella biblioteca di cui prese le redini nel 2017 insieme a un appassionato gruppo di volontari.

Il saluto e il passaggio di testimone

In tre anni le utenze sono triplicate, così come i roncellesi che hanno sottoscritto la tessera, aumentati di anno in anno sino a raggiungere quasi quota trecento. Nel corso di questi tre anni la biblioteca ha cambiato volto, diventando oggi un vero punto di riferimento per gli amanti della lettura, grandi e soprattutto piccini, visto che le attenzioni della ragazza si sono rivolte principalmente verso le fasce più giovani.

«Non me ne vogliano i grandi, ma un grazie speciale va a tutti i bimbi che ho avuto modo di incontrare in questi anni e che hanno portato tanta energia e spensieratezza in biblioteca – il saluto della bibliotecaria – Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione attuale e quella passata, i volontari con cui ho collaborato in questi anni e soprattutto tutti i lettori e utenti con cui ho instaurato bellissimi rapporti di amicizia. Infine sono molto contenta di dare il benvenuto ad Arianna Baccilieri che prenderà il mio posto a partire dai prossimi giorni. Sono sicura che in pochissimo tempo si guadagnerà la vostra fiducia e porterà nuova linfa grazie a tante bellissime idee e iniziative».

